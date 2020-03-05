5 Март 2020 2020-03-05T10:42:33+03:00

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В Десногорске заработал обновленный автовокзал и вновь начало осуществляться пригородное, внутриобластное и межрегиональное автобусное сообщение, сообщает пресс-служба муниципального образования. В здании выполнен косметический ремонт, заменена электропроводка, сантехника, подключено отопление, установлено электронное табло с расписанием и маршрутами автобусов, организована система видеонаблюдения, оборудованы рабочие места кассиров. На внутренней территории располагаются крытый и открытые перроны для посадки-высадки пассажиров, а также места для стоянок автобусов между рейсами.

В настоящее время организованы перевозки по шести маршрутам, в планах добавить дополнительные рейсы на Москву и организовать рейсы в Республику Беларусь.

Ознакомиться с расписанием автобусов можно в зале ожидания и на официальном сайте smolavtovjkzal.ru.

Ранее Десногорск стал победителем Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды. В скором времени муниципалитет получит из федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников средства на благоустройство общественной территории «АтомПарк».

Кроме того, после праздников в Смоленской области изменится расписание двух пригородных поездов.

ИСТОЧНИК KP.RU