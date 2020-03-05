2020-03-05T11:26:21+03:00
Происшествия

В Гагарине продавец зарабатывала на отмене покупок

Бывшую сотрудницу сетевого магазина подозревают в хищении денег
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Гагарине продавец зарабатывала на отмене покупок. Фото: pixabay.com.В Гагарине продавец зарабатывала на отмене покупок. Фото: pixabay.com.
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В Гагарине бывшую сотрудницу сетевого магазина подозревают в хищении денег, которое она якобы совершала, используя свое служебное положение, сообщает пресс-служба регионального УМВД. По версии следствия, смолянка несколько раз производила отмену покупки, но при этом товар в магазин не возвращался.

Полицейские установили, что отмены производились, когда подозреваемая исполняла обязанности директора. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.

Ранее смолянин стал фигурантом уголовного дела за желание нарастить мышцы. Препараты, которыми планировал воспользоваться 50-летний мужчина, оказались запрещены к обороту в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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