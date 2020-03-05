2020-03-05T14:07:07+03:00
Общество

Больницы Смоленской обрасти получат дополнительные деньги

Районные учреждения смогут направить 532 млн рублей на решение проблем
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Больницам Смоленской обрасти помогут рассчитаться с долгами.Больницам Смоленской обрасти помогут рассчитаться с долгами.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Больницы Смоленской обрасти получат дополнительные деньги. По решению губернатора Алексея Островского, районным учреждениям выделят 532 млн рублей, которые те смогут направить на решение проблем «по исполнительным листам, налогообложению, расчету с подрядчиками и ресурсоснабжающими организациями».

– Я думаю, что сумма в более чем полмиллиарда рублей – это такое неплохое вливание в систему (здравоохранения области) для того, чтобы ей стало чуть легче «дышать», – прокомментировал решение губернатор.

Изменения в бюджет будут вынесены на утверждение депутатов регионального парламента в марте.

Ранее глава региона заявил о продаже резиденции и дорогой машины, чтобы помочь смоленскому здравоохранению.

Кроме того, ранее сообщалось, что власти и врачи должны разработать программу модернизации здравоохранения Смоленской области. Согласно поручению президента России Владимира Путина, ее должны были представить в Минздрав в начале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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