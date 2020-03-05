Больницы Смоленской обрасти получат дополнительные деньги
Больницы Смоленской обрасти получат дополнительные деньги. По решению губернатора Алексея Островского, районным учреждениям выделят 532 млн рублей, которые те смогут направить на решение проблем «по исполнительным листам, налогообложению, расчету с подрядчиками и ресурсоснабжающими организациями».
– Я думаю, что сумма в более чем полмиллиарда рублей – это такое неплохое вливание в систему (здравоохранения области) для того, чтобы ей стало чуть легче «дышать», – прокомментировал решение губернатор.
Изменения в бюджет будут вынесены на утверждение депутатов регионального парламента в марте.
Ранее глава региона заявил о продаже резиденции и дорогой машины, чтобы помочь смоленскому здравоохранению.
Кроме того, ранее сообщалось, что власти и врачи должны разработать программу модернизации здравоохранения Смоленской области. Согласно поручению президента России Владимира Путина, ее должны были представить в Минздрав в начале 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU