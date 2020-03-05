5 Март 2020 2020-03-05T15:24:47+03:00

В Смоленской области иномарка на скорости «улетела» в кювет и перевернулась. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по региону.

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В Смоленской области иномарка на скорости «улетела» в кювет и перевернулась, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло около 11.30 4 марта на 6-м км автодороги «М-1 – Темкино». 55-летний водитель «Опель Вектра» не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.

Полицейские сообщают, что мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу.

Ранее в страшном ДТП на Витебском шоссе погибли двое водителей.

ДТП произошло из-за того, что водитель фуры не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с «Ситроен». После этого машина наехала на бордюр, выскочила на встречку и лоб в лоб врезалась в «ГАЗ» и задела «Рено Логан».

ИСТОЧНИК KP.RU