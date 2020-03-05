2020-03-05T17:03:08+03:00
Общество

Смолянка отметила 102 день рождения

Любовь Титкова рассказала о секрете долголетия
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянка отметила 102 день рождения. Фото: администрация Смоленска.Смолянка отметила 102 день рождения. Фото: администрация Смоленска.
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Смолянка отметила 102 день рождения, сообщает городская администрация. Любовь Васильевна Титкова родилась в деревне Филички Касплянского района в крестьянской семье. Рано начала трудиться. Особенно в ее память врезались военные годы и то, как жестоко расправлялись фашисты с мирным населением и партизанами.

Любовь Васильевна вырастила двоих дочерей, у нее пятеро внуков, десять правнуков и два праправнука и сегодня близкие окружают ее заботой и вниманием.

После войны Любовь Васильевна участвовала в восстановлении города, сменила много профессий. Говорит, трудности закалили ее характер. А главным секретом долголетия назвала любовь к жизни!

Ранее в Смоленске ветерана войны поздравили с вековым юбилеем: 100 лет исполнилось жительнице Заднепровья, ветерану войны и труда Маргарите Георгиевне Везетау.

ИСТОЧНИК KP.RU

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