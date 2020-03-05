Смолянка отметила 102 день рождения
Смолянка отметила 102 день рождения, сообщает городская администрация. Любовь Васильевна Титкова родилась в деревне Филички Касплянского района в крестьянской семье. Рано начала трудиться. Особенно в ее память врезались военные годы и то, как жестоко расправлялись фашисты с мирным населением и партизанами.
Любовь Васильевна вырастила двоих дочерей, у нее пятеро внуков, десять правнуков и два праправнука и сегодня близкие окружают ее заботой и вниманием.
После войны Любовь Васильевна участвовала в восстановлении города, сменила много профессий. Говорит, трудности закалили ее характер. А главным секретом долголетия назвала любовь к жизни!
Ранее в Смоленске ветерана войны поздравили с вековым юбилеем: 100 лет исполнилось жительнице Заднепровья, ветерану войны и труда Маргарите Георгиевне Везетау.
ИСТОЧНИК KP.RU