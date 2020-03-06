2020-03-06T08:26:42+03:00
Общество

В Смоленске молочный комбинат «Роса» начал работу

Завод будет выпускать кисло-молочную продукцию и сыры
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске молочный комбинат «Роса» начал работу. Фото: администрация Смоленской области.В Смоленске молочный комбинат «Роса» начал работу. Фото: администрация Смоленской области.
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В Смоленске молочный комбинат «Роса» начал работу, сообщает администрация. Накануне была выпущена первая партия продукции.

Учредитель ООО «Роса» Андрей Тимирязев сообщил, что сырье для завода поступает напрямую от местных производителей.

На сегодняшний день достигнуты договоренности о поставках сырья с такими смоленскими предприятиями как «Шуйское», сельскохозяйственный производственный кооператив «Дружба» и другие. Ведутся переговоры с СПК «Радищево», а также «Золотой Нивой».

На заводе планируют выпускать широкую линейку кисло-молочной продукции – кефир, сметана, творог и сыров быстрого созревания – по 30-35 суток.

Напомним, решение возродить производство известное смолянам с 1974 года было принято в прошлом году. В проект вложили более 300 млн рублей. Новое производство позволило создать в столице региона 80 новых рабочих мест.

Напомним, ранее в Смоленске существовали проблемы с поставкой молока на производство, но постепенно их удается решать. Также ранее губернатор Алексей Островский распорядился, чтобы на прилавках магазинов было больше местной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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