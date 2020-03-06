6 Март 2020 2020-03-06T08:35:54+03:00

Владельцу автомобиля нанесен ущерб на сумму более 14 тысяч рублей

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В Гагарине обокрали открытую машину, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Из автомобиля пропал аккумулятор, колонки и сабвуфер.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастен 27-летний местный житель, который во всем сознался. Часть украденного мужчина успел продать.

Владельцу автомобиля нанесен ущерб на сумму более 14 тысяч рублей.

Ранее «КП» писала, как другая местная жительница зарабатывала на отмене покупок в магазине.

ИСТОЧНИК KP.RU