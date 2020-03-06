6 Март 2020 2020-03-06T08:49:12+03:00

В Смоленске снесут ларек и пять незаконных строений. Фото: из архива администрации Смоленска.

В столице региона продолжают работы по демонтажу незаконно установленных объектов

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В Смоленске снесут ларек и пять незаконных строений, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Проверка показала, что объекты установлены незаконно. Речь идет о торговом павильоне у дома №1 по улице Глинки и пяти некапитальных строениях на Щорса.

Сотрудники администрация обращаются к владельцам объектов с требованием их демонтировать до 13 марта. В противном случае это сделают работники специализированной организации.

Ранее официальные точки продаж весенних цветов к 8 марта определили в Смоленске. Предпринимателям разрешат торговать на 13 улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU