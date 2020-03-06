6 Март 2020 2020-03-06T09:27:19+03:00

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ДТП на улице Крупской в Смоленске собирает огромную пробку, сообщают очевидцы в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло утром 6 марта в районе ТЦ «Европа».

Автомобилисты предупреждают, что лучше искать пути объезда. На фотографии видно, что два легковых автомобиля получили серьезные повреждения. О том, как себя чувствуют водители и, возможно, пассажиры, ехавшие с ними, не сообщается.

Ранее в Смоленской области иномарка на скорости «улетела» в кювет и перевернулась.

ИСТОЧНИК KP.RU