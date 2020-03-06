ДТП на улице Крупской в Смоленске собирает огромную пробку
Две легковушки получили серьезные повреждения
ДТП на улице Крупской в Смоленске собирает огромную пробку. Фото: ВКонтакте.
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ДТП на улице Крупской в Смоленске собирает огромную пробку, сообщают очевидцы в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло утром 6 марта в районе ТЦ «Европа».
Автомобилисты предупреждают, что лучше искать пути объезда. На фотографии видно, что два легковых автомобиля получили серьезные повреждения. О том, как себя чувствуют водители и, возможно, пассажиры, ехавшие с ними, не сообщается.
Ранее в Смоленской области иномарка на скорости «улетела» в кювет и перевернулась.
ИСТОЧНИК KP.RU