В центре Смоленска столб упал на машину
Автомобиль парковался у обочины, как на него упала бетонная опора, сообщают очевидцы
В центре Смоленска столб упал на машину. Фото: ВКонтакте.
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В центре Смоленска столб упал на машину, сообщают очевидцы в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Автомобиль «ГАЗ» парковался у обочины, как на него упала бетонная опора. ЧП произошло утром 6 марта на улице Дзержинского.
К счастью, водитель и прохожие не пострадали. Бетонная опара упала рядом с кузовом.
Ранее две легковушки попали в ДТП на улице Крупской. Машины получили серьезные повреждения. О том, как себя чувствуют водители и, возможно, пассажиры, ехавшие с ними, не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU