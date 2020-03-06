6 Март 2020 2020-03-06T10:41:08+03:00

Автомобиль парковался у обочины, как на него упала бетонная опора, сообщают очевидцы

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В центре Смоленска столб упал на машину, сообщают очевидцы в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Автомобиль «ГАЗ» парковался у обочины, как на него упала бетонная опора. ЧП произошло утром 6 марта на улице Дзержинского.

К счастью, водитель и прохожие не пострадали. Бетонная опара упала рядом с кузовом.

Ранее две легковушки попали в ДТП на улице Крупской. Машины получили серьезные повреждения. О том, как себя чувствуют водители и, возможно, пассажиры, ехавшие с ними, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU