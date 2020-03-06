6 Март 2020 2020-03-06T11:26:58+03:00

Первый космонавт предстанет с родителями, братьями, сестрами и супругой

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Редкое собрание фотографий Гагарина покажут в Смоленске. 10 марта в 14.00 в Историческом музее на улице Ленина пройдет уникальное мероприятие, на котором зрители смогут увидеть первого космонавта с родителями, братьями, сестрами и супругой. Также участники услышат запись голоса Юрия Алексеевича и посмотрят фильм, посвященный полету в космос.

Мероприятие приурочено к 86-й годовщине со дня рождения Юрия Гагарина.

Юрий Гагарин с родителями - Анной Тимофеевной и Алексеем Ивановичем. 1961 г. СССР. Гжатск. Фото: smolensk-museum.ru.

Справки и заявки по телефону: 38-38-62. Стоимость билета: взрослый – 330 рублей, студенты – 200, школьники – 160 (билет дает возможность посетить музей). 0+

Ранее «КП» писал, что в Гагарине появится «космический» парк развлечений для детей и взрослых. Разместить объект планируют около дороги в деревню Клушино, где находится малая родина первого космонавта. А в столице региона обсудили благоустройство сквера на проспекте Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU