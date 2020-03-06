В феврале в Смоленске родилось 4 двойни
220 супружеских пар стали счастливыми родителями
В феврале в Смоленске родилось 4 двойни. Фото: pixabay.com.
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В феврале в Смоленске родилось 4 двойни, сообщает комитет по информационной политике администрации города. 220 супружеских пар стали счастливыми родителями. Всего в феврале родилось 103 мальчика и 212 девочка. А узами брака связали себя 166 смоленских пар.
Годом ранее в феврале родилось 270 малышей. В последний месяц зимы аист принес 127 девочек и 143 мальчика. Кстати, февраль второй год подряд оказывается урожайным на двойни. Среди родившихся в феврале 2019-го также 4 двойняшки.
ИСТОЧНИК KP.RU