2020-03-06T14:18:09+03:00
Происшествия

В Десногорске сгорел гараж из-за сломанного мопеда

Во время ремонта из транспортного средства посыпались искры, от которых вспыхнула рядом разлитая легковоспламеняющаяся жидкость
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Десногорске сгорел гараж из-за сломанного мопеда. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.В Десногорске сгорел гараж из-за сломанного мопеда. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Десногорске сгорел гараж из-за сломанного мопеда, сообщает пресс-служба МЧС по региону. ЧП произошло вечером 5 марта в гаражно-строительном кооперативе «Лада».

Во время ремонта из транспортного средства посыпались искры, от которых вспыхнула рядом разлитая легковоспламеняющаяся жидкость.

Молодые люди, которые ремонтировали мопед, пытались потушить огонь, но самостоятельно не справились. Прибывшие спасатели сбили пламя. В результате ЧП помещение выгорело изнутри. Сумму вреда предстоит установить специалистам.

В центре Смоленска столб упал на машину. Автомобиль парковался у обочины, как на него упала бетонная опора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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