В Смоленской области УК задолжала зарплату работникам

6 Март 2020 2020-03-06T15:03:46+03:00

18 сотрудников недополучили за декабрь 2019 года почти 400 тысяч рублей

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В Сафонове управляющая компания задолжала зарплату работникам, сообщает пресс-служба прокуратуры по Смоленской области. 18 сотрудников УК «Союз-Менеджмент» недополучили за декабрь 2019 года почти 400 тысяч рублей.

По факту нарушений «управляшка» получила представление об устранении нарушений, а в отношении руководителя организации было возбуждено дело об административном правонарушении. Также в суд направлено 18 исковых заявлений.

- В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Вместе с тем, благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме, - сообщили в ведомстве.

Ранее в Смоленске приставы арестовали торговое оборудование предпринимателя-должника, которое тот использовал для продажи товара. Такая санкция применена за то, что мужчина долгое время не оплачивал таможенный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU