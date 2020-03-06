2020-03-06T15:03:46+03:00
Общество

В Смоленской области УК задолжала зарплату работникам

18 сотрудников недополучили за декабрь 2019 года почти 400 тысяч рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области УК задолжала зарплату работникам. Фото: pixabay.com.В Смоленской области УК задолжала зарплату работникам. Фото: pixabay.com.
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В Сафонове управляющая компания задолжала зарплату работникам, сообщает пресс-служба прокуратуры по Смоленской области. 18 сотрудников УК «Союз-Менеджмент» недополучили за декабрь 2019 года почти 400 тысяч рублей.

По факту нарушений «управляшка» получила представление об устранении нарушений, а в отношении руководителя организации было возбуждено дело об административном правонарушении. Также в суд направлено 18 исковых заявлений.

- В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Вместе с тем, благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме, - сообщили в ведомстве.

Ранее в Смоленске приставы арестовали торговое оборудование предпринимателя-должника, которое тот использовал для продажи товара. Такая санкция применена за то, что мужчина долгое время не оплачивал таможенный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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