2020-03-06T17:06:53+03:00
Происшествия

В Смоленской области пешеход ударил водителя кирпичом по голове

Автомобилист задел зеркалом мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области пешеход ударил водителя кирпичом по голове. Фото: pixabay.com.В Смоленской области пешеход ударил водителя кирпичом по голове. Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области пешеход ударил водителя кирпичом по голове. Об инциденте, который произошел накануне на перекрестке улиц Репина и Красноармейской в Рославле, сообщили сотрудники пресс-службы регионального УМВД.

Сообщается, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте, а водитель задел его зеркалом заднего вида.

- Водитель вышел из автомашины, и между мужчинами началось выяснение отношений. В ходе ссоры пешеход схватил с земли кирпич и ударил им водителя. Пострадавшего увезла «скорая помощь». Врачи квалифицировали травмы как легкий вред здоровью, - сообщили полицейские.

На пешехода – ранее судимого 24-летнего местного жителя – возбудили уголовное дело.

Ранее смолянин стал фигурантом уголовного дела за желание нарастить мышцы. Препараты, которыми планировал воспользоваться 50-летний мужчина, оказались запрещены к обороту в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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