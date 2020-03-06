В Смоленской области пешеход ударил водителя кирпичом по голове
В Смоленской области пешеход ударил водителя кирпичом по голове. Об инциденте, который произошел накануне на перекрестке улиц Репина и Красноармейской в Рославле, сообщили сотрудники пресс-службы регионального УМВД.
Сообщается, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте, а водитель задел его зеркалом заднего вида.
- Водитель вышел из автомашины, и между мужчинами началось выяснение отношений. В ходе ссоры пешеход схватил с земли кирпич и ударил им водителя. Пострадавшего увезла «скорая помощь». Врачи квалифицировали травмы как легкий вред здоровью, - сообщили полицейские.
На пешехода – ранее судимого 24-летнего местного жителя – возбудили уголовное дело.
Ранее смолянин стал фигурантом уголовного дела за желание нарастить мышцы. Препараты, которыми планировал воспользоваться 50-летний мужчина, оказались запрещены к обороту в России.
ИСТОЧНИК KP.RU