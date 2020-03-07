В Смоленске нетрезвый мужчина устроил дебош на вокзале
Охране пришлось вызвать наряд для задержания посетителя
В Смоленске нетрезвый мужчина устроил дебош на вокзале. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске нетрезвый мужчина устроил дебош на вокзале, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по региону. Чтобы задержать мужчину охране пришлось вызвать наряд для задержания посетителя.
- 44-летний мужчина был доставлен в отдел полиции, где впоследствии на него был составлен протокол об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в столице региона на штраф "нарвался" посетитель одной из городских больниц. 32-летний мужчина вел себя в учреждении вызывающе и мешал работе врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU