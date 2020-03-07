2020-03-07T12:58:25+03:00
Происшествия

В Смоленске нетрезвый мужчина устроил дебош на вокзале

Охране пришлось вызвать наряд для задержания посетителя
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске нетрезвый мужчина устроил дебош на вокзале. Фото: pixabay.com.В Смоленске нетрезвый мужчина устроил дебош на вокзале. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске нетрезвый мужчина устроил дебош на вокзале, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по региону. Чтобы задержать мужчину охране пришлось вызвать наряд для задержания посетителя.

- 44-летний мужчина был доставлен в отдел полиции, где впоследствии на него был составлен протокол об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в столице региона на штраф "нарвался" посетитель одной из городских больниц. 32-летний мужчина вел себя в учреждении вызывающе и мешал работе врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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