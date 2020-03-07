2020-03-07T13:38:00+03:00
Происшествия

В Смоленской области сгорел гараж с машиной внутри

Хозяин пытался самостоятельно справиться с огнем, но спасти имущество не удалось
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске сгорел гараж с машиной внутри. Фото: pixabay.com.В Смоленске сгорел гараж с машиной внутри. Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области сгорел гараж с машиной внутри, сообщает пресс-служба регионального МЧС. ЧП произошло около четырех часов утра 7 марта на улице Володарского в Велиже.

Хозяина гаража разбудил странный звук, выбежав на улицу, он увидел пламя. Мужчина пытался самостоятельно справиться с огнем, но стихия оказалась сильнее. Затушить огонь смогли лишь прибывшие пожарные.

- В результате случившегося гараж выгорел изнутри по всей площади, уничтожена кровля и находящаяся внутри «восьмерка». Причину ЧП предстоит установить специалистам, - сообщили представители ведомства.

Ранее в Велиже после заправки загорелась машина. Владелец автомобиля услышал хлопок, а обернувшись, увидел, что багажник охвачен огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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