2020-03-08T09:44:05+03:00
Общество

В Смоленске прошел концерт для одного ветерана

Участница Великой Отечественной войны Валентина Волкова услышала знакомые и любимые песни прошлых лет в исполнении ансамбля прямо у себя дома
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: smolensk.sledcom.ru.Фото: smolensk.sledcom.ru.
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В Смоленске прошел концерт для одного ветерана. Участница Великой Отечественной войны Валентина Волкова услышала знакомые и любимые песни прошлых лет в исполнении ансамбля филармонии прямо у себя дома. Немногочисленные зрители этого необычного концерта, слушая военные и другие лирические мелодии, еле сдерживали слезы, а Валентина Михайловна с большим удовольствием подпевала вместе с ансамблем. Такой чудесный подарок в преддверии 8 марта преподнесли жительнице Демидова смоленские следователи.

Валентина Михайловна родилась 22 мая 1926 года в городе Ленинграде. В страшные дни блокады шила маскировочные сети для фронта. В апреле 1942 года Валентина была эвакуирована по дороге жизни на большую землю. После по 12 часов работала на Московском военном заводе под Куйбышевом, где продолжала трудиться для фронта и для победы. Валя освоила работу на различных станках.

Валентина Волкова была награждена медалями «За оборону Ленинграда», знаком «Житель блокадного Ленинграда» и юбилейными медалями.

Ранее в Смоленске прошли два парада для ветеранов. Первым внимание уделили участнику битвы за Ленинград Михаилу Кугелеву. Второе шествие организовали для Михаила Горбачева. Всего в 2020 году пройдет более 180 ключевых мероприятий, организованных в рамках Года памяти и славы

ИСТОЧНИК KP.RU

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