9 Март 2020 2020-03-09T09:55:30+03:00

В Смоленской области автомобиль на скорости снес стелу в парке: трое погибли, двое доставлены в больницу. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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В Смоленской области автомобиль на скорости снес стелу в центральном парке. От удара «Форд» превратился в груду железа. Водитель иномарки и двое пассажиров получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще двое серьезно травмированы и экстренно доставлены в больницу.

ДТП произошло около 3 часов ночи 9 марта на перекрестке улицы Большая Пролетарская и улицы Пушкина в Сычевке.

В пресс-службе регионального УМВД сообщают, что машиной управлял 33-летний мужчина.

Ранее в Смоленской области пешеход ударил водителя кирпичом по голове. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, а водитель задел его зеркалом заднего вида.

ИСТОЧНИК KP.RU