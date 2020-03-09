В Смоленской области автомобиль на скорости снес стелу в парке
В Смоленской области автомобиль на скорости снес стелу в центральном парке. От удара «Форд» превратился в груду железа. Водитель иномарки и двое пассажиров получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще двое серьезно травмированы и экстренно доставлены в больницу.
ДТП произошло около 3 часов ночи 9 марта на перекрестке улицы Большая Пролетарская и улицы Пушкина в Сычевке.
В пресс-службе регионального УМВД сообщают, что машиной управлял 33-летний мужчина.
Ранее в Смоленской области пешеход ударил водителя кирпичом по голове. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, а водитель задел его зеркалом заднего вида.
ИСТОЧНИК KP.RU