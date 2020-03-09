В Смоленске у башни Заалтарной планируют построить ресторан

9 Март 2020 2020-03-09T19:06:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске у башни Заалтарной или как по-другому ее называют Белуха, что на улице Исаковского, планируют построить ресторан, сообщают сотрудники городской администрации. Предполагается, что остекление в нем будет панорамным, что позволит посетителям насладиться красотой прилегающей территории.

К точке общепита планируют пустить туристическую тропу с парком скульптур, которая приведет к обзорной площадке у башни Орел (Городецкая). Там же предусматривается второе место для ресторана: севернее смотровой террасы, говорят сотрудники администрации.

Также у башни может появиться скейт-парк, парк скульптур и трасса для зорбинга (спуска с горы в огромном шаре). А у Копытенских ворот хотят сделать «панно теней», аналогично тем, что будут нанесены на участке стены вдоль улицы Дзержинского. Дополнить эффект хотят фальш-дымом, создавая атмосферу былых времен.

В Смоленске дизайнеры представили новый проект благоустройства крепостной стены. Фото: администрация города Смоленска.

Ранее стало известно, что около башни "Орел" может появиться парк.

ИСТОЧНИК KP.RU