2020-03-10T08:50:44+03:00
Общество

47-е Гагаринские чтения стартовали в Смоленской области

Почетные гости проведут на родине первого космонавта несколько дней
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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47-е Гагаринские чтения стартовали в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.47-е Гагаринские чтения стартовали в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.
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47-е Гагаринские чтения стартовали в Смоленской области, сообщает пресс-служба областной администрации. Почетными гостями в этом году стали ветераны космонавтики, делегация Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, представители федеральных и региональных органов власти, духовенства, общественных организаций и молодежных объединений из Республики Беларусь, Московской, Владимирской, Смоленской областей, а также ряда других регионов России, деятели культуры и искусства, жители Гагаринского района.

Участники проведут на родине первого космонавта несколько дней. 12 марта на заключительным пленарным заседанием будут подведены итоги Чтений.

Ранее «КП» сообщала, что в Гагарине может появиться «космический» парк развлечений. Разместить объект планируют около дороги в деревню Клушино, где находится малая родина первого космонавта

ИСТОЧНИК KP.RU

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