10 Март 2020 2020-03-10T09:21:26+03:00

Две новые фальшивки достоинством в 5000 рублей нашли в Смоленске. Фото: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Деньги поступили из аптеки и сетевого магазина в один день

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Две новые фальшивки достоинством в 5000 рублей нашли в Смоленске, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Деньги поступили из аптеки и сетевого магазина в один день.

В настоящее время купюры изъяты, проходят следственные действия.

Полицейские напоминают об ответственности за сбыт фальшивок: изготовление поддельных денег или ценных бумаг может закончиться приличным тюремным сроком.

Ранее поддельные деньги были обнаружены в кассе супермаркета и банке, в одной из организаций Дорогобужа и МУПе, работающем в Смоленске.

ИСТОЧНИК KP.RU