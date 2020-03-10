Две новые фальшивки достоинством в 5000 рублей нашли в Смоленске
Деньги поступили из аптеки и сетевого магазина в один день
Две новые фальшивки достоинством в 5000 рублей нашли в Смоленске. Фото: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.
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Две новые фальшивки достоинством в 5000 рублей нашли в Смоленске, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Деньги поступили из аптеки и сетевого магазина в один день.
В настоящее время купюры изъяты, проходят следственные действия.
Полицейские напоминают об ответственности за сбыт фальшивок: изготовление поддельных денег или ценных бумаг может закончиться приличным тюремным сроком.
Ранее поддельные деньги были обнаружены в кассе супермаркета и банке, в одной из организаций Дорогобужа и МУПе, работающем в Смоленске.
ИСТОЧНИК KP.RU