2020-03-10T09:21:26+03:00
Происшествия

Две новые фальшивки достоинством в 5000 рублей нашли в Смоленске

Деньги поступили из аптеки и сетевого магазина в один день
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Две новые фальшивки достоинством в 5000 рублей нашли в Смоленске. Фото: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.Две новые фальшивки достоинством в 5000 рублей нашли в Смоленске. Фото: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.
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Две новые фальшивки достоинством в 5000 рублей нашли в Смоленске, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Деньги поступили из аптеки и сетевого магазина в один день.

В настоящее время купюры изъяты, проходят следственные действия.

Полицейские напоминают об ответственности за сбыт фальшивок: изготовление поддельных денег или ценных бумаг может закончиться приличным тюремным сроком.

Ранее поддельные деньги были обнаружены в кассе супермаркета и банке, в одной из организаций Дорогобужа и МУПе, работающем в Смоленске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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