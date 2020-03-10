10 Март 2020 2020-03-10T09:42:09+03:00

В Смоленске отключат холодную воду в 26 домах и больнице. Фото: pixabay.com.

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В Смоленске 11 марта из-за ремонтных работ отключат холодную воду в 26 домах и больнице «Красный крест», сообщают сотрудники «Горводоканала». В зону отключения попадают дома №№1-15 и №№2-20 по улице 2-я Киевская, №3б по Исаковского и 3-й, 4-й и 12-й корпуса КБСМП.

Отключение ресурса произойдет в 10.00, вернуть воду обещают после того, как все работы будут проведены.

Водовоз пустят по заявкам населения. Телефон для заказа - 38-18-50, 70-50-61.

Ранее в Смоленской области УК задолжала зарплату работникам. 18 сотрудников недополучили за декабрь 2019 года почти 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU