10 Март 2020 2020-03-10T10:19:04+03:00

В Смоленске и городах России пройдут пикеты по «делу Бахова». Фото: ВКонтакте.

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В Смоленске, городах России и заграницей пройдут пикеты по «делу Бахова», сообщают родители парня в соцсетях. Жители городов будут требовать справедливого расследования уголовного дела.

Сообщается, что группы людей по 10-20 человек придут с плакатом к зданию следственного комитета 15 марта. Кроме того, родители погибшего парня намерены подать документы и получить разрешение на массовый пикет.

- Большое спасибо за поддержку. Никогда бы не могла подумать, что мой сын и наша трагедия сможет объединить столько людей, - написала мама Влада Анастасия в соцсетях.

Напомним, подросток Влад Бахов не вернулся домой с Дня рождения друзей 6 апреля 2019 года. В конце января 2020 года на месте пропажи парня нашли останки человека. Позднее родители опознали кроссовки сына, а в середине февраля криминалисты подтвердили предположения. Больше подробностей о трагедии можно почитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU