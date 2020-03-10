10 Март 2020 2020-03-10T11:14:28+03:00

Грузовик с яблоками загорелся на ходу под Смоленском. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

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Грузовик с яблоками загорелся на ходу под Смоленском. ЧП произошло около трёх часов ночи 10 марта на 85-м километре автодороги Ольша-Велиж-Невель.

Во время движения водитель почувствовал странный запах и остановился, чтобы проверить все ли в порядке. Обойдя большегруз, мужчина обнаружил, что горит полуприцеп.

- Не теряя ни секунды, он сообщил о случившемся в пожарную охрану и стал поливать прицеп из огнетушителя и водой, однако пламя пошло внутрь, а там находилось 20 тонн яблок. Велижские спасатели прибыли на место ЧП оперативно и помогли минимизировать ущерб, - сообщили в МЧС.

Причина случившегося устанавливается.

Ранее в Десногорске сгорел гараж из-за сломанного мопеда. Во время ремонта из транспортного средства посыпались искры, от которых вспыхнула рядом разлитая легковоспламеняющаяся жидкость.

ИСТОЧНИК KP.RU