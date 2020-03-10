2020-03-10T12:28:20+03:00
Общество

В Холм-Жирковском проверили работу новой скважины и станции водоочистки

Ранее местные жители были недовольны качеством воды
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В Холм-Жирковском проверили работу новой скважины и станции водоочистки. Фото: smolensk.er.ru.В Холм-Жирковском проверили работу новой скважины и станции водоочистки. Фото: smolensk.er.ru.
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В Холм-Жирковском проверили работу новой скважины и станции водоочистки. Проект удалось реализовать благодаря дополнительным средствам, выделенным Министерством строительства и ЖКХ по обращению руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова, сообщает пресс-служба реготделения партии.

Напомним, ранее, в конце 2016 года, жители поселка на встрече с Сергеем Неверовым пожаловались на качество воды. Из-за невозможности реализации ранее разработанного проекта, все изыскательские работы были проведены заново.

Новая станция водоочистки введена в эксплуатацию в декабре 2019 года. Два фильтра для смягчения, пять - для обезжелезивания, установлена система очистки ультрафиолетом. Система полностью автоматизирована.

«По мере засорения фильтры автоматически уходят в регенерацию», - пояснили специалисты.

«Очень хорошая модульная станция, которая обеспечивает жителям большое количество качественной воды», - отметил Неверов.

Общий объём финансирования проекта составил 14 млн рублей. Производительность такого современного объекта - 30 кубических метров в час. Новая станция обслуживает микрорайон Сельхозтехники, а это около 1000 человек, частный сектор и несколько многоквартирных домов в пгт. Холм-Жирковский.

Местные жители лично поблагодарили Сергея Неверова за помощь в решении проблемного вопроса. «Огромное вам спасибо за то, что помогли улучшить жизнь нашего района. Сейчас в домах отличная вода! Мы очень рады», - сказали жители домов по улице Пушкина.

В планах также подключить к станции микрорайон Внуковка, где проживают около 500 жителей. На эти цели из областного бюджета дополнительно выделено 590 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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