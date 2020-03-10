В Смоленской области открывается сезон охоты
С 28 марта любителям пострелять разрешат охотится на водоплавающую и боровую дичь
В Смоленской области открывается сезон охоты. Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области открывается сезон охоты, сообщает департамент по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания. С 28 марта любителям пострелять разрешат охотится на водоплавающую и боровую дичь - самцов тетерева, глухаря, вальдшнепа, селезней уток, гусей.
Добывать птицу можно будет до 6 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU