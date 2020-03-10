10 Март 2020 2020-03-10T17:09:57+03:00

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Смолян предупреждают о временном ограничении движения транспорта, сообщает 10 марта управление ФСБ по региону. Ряд дорог в Ленинском районе города могут быть в любой момент перекрыты.

Отмечается, что коррективы в движении произойдут из-за плановых антитеррористических учений, которые проходят сегодня в столице региона.

Ранее в Смоленске пешеход, который переходил дорогу в неположенном месте, ударил водителя машины кирпичом по голове за то, что тот задел его зеркалом.

ИСТОЧНИК KP.RU