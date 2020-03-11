11 Март 2020 2020-03-11T06:40:07+03:00

Серьезная авария с тремя машинами произошла на перекрестке в Смоленске. Фото: Виолетта Зорина, ВКонтакте.

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Серьезная авария с тремя машинами произошла на перекрестке в Смоленске, сообщают очевидцы в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП случилось в одиннадцатом часу вечера на пересечении улиц Нормандия-Неман – Николаева и Кирова.

Автомобилисты сообщают, что удар был такой силы, что хлопок слышали за сотни метров. Все три машины получили серьезные повреждения – у них разбиты передние части. Пострадал ли кто-то из людей, не сообщается.

Ранее в Смоленске пешеход, который переходил дорогу в неположенном месте, ударил водителя машины кирпичом по голове за то, что тот задел его зеркалом.

ИСТОЧНИК KP.RU