2020-03-11T06:53:54+03:00
Происшествия

В Смоленске задержали магазинных воров

Мужчины взяли продукты и алкоголь с полок и пытались пройти мимо кассы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске задержали магазинных воров. Фото: pixabay.com.В Смоленске задержали магазинных воров. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленске задержали магазинных воров: подозреваемые набрали продуктов и алкоголя и пытались пройти мимо кассы, сообщают сотрудники пресс-службы регионального управления Росгвардии.

- Мужчин задержали сотрудники магазина и передали полицейским, - сообщили в ведомстве. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее был задержан посетитель больницы. Молодой человек вел себя неадекватно, выражался грубой нецензурной бранью, размахивал руками и мешал работе персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24