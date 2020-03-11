В Смоленске задержали магазинных воров
Мужчины взяли продукты и алкоголь с полок и пытались пройти мимо кассы
В Смоленске задержали магазинных воров. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске задержали магазинных воров: подозреваемые набрали продуктов и алкоголя и пытались пройти мимо кассы, сообщают сотрудники пресс-службы регионального управления Росгвардии.
- Мужчин задержали сотрудники магазина и передали полицейским, - сообщили в ведомстве. Сумма ущерба устанавливается.
Ранее был задержан посетитель больницы. Молодой человек вел себя неадекватно, выражался грубой нецензурной бранью, размахивал руками и мешал работе персонала.
ИСТОЧНИК KP.RU