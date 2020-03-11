11 Март 2020 2020-03-11T06:53:54+03:00

Мужчины взяли продукты и алкоголь с полок и пытались пройти мимо кассы

Изменить размер текста: A A

В Смоленске задержали магазинных воров: подозреваемые набрали продуктов и алкоголя и пытались пройти мимо кассы, сообщают сотрудники пресс-службы регионального управления Росгвардии.

- Мужчин задержали сотрудники магазина и передали полицейским, - сообщили в ведомстве. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее был задержан посетитель больницы. Молодой человек вел себя неадекватно, выражался грубой нецензурной бранью, размахивал руками и мешал работе персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU