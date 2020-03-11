2020-03-11T07:43:18+03:00
Общество

В Смоленской области установят 137 комплексов фото-видеофиксации

Инвестиционный проект предусматривает также создание двух автоматических пунктов весогабаритного контроля грузового транспорта и Центра организации дорожного движения, который будет координировать их деятельность
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области установят 137 комплексов фото-видеофиксации. Фото: из архива издания.В Смоленской области установят 137 комплексов фото-видеофиксации. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области установят 137 комплексов фото-видеофиксации, два автоматических пункта весогабаритного контроля грузового транспорта и построят Центр организации дорожного движения, который будет координировать их деятельность, сообщает пресс-служба администрации региона. Реализовывать инвестиционный проект будет компания «Ростелеком».

В рамках договоренностей администрация региона возьмет объекты в аренду на пять лет.

- За счет тех средств, которые поступят в дорожный фонд региона (в виде штрафов с комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД), мы эту аренду выплачиваем, и по истечении 5 лет комплексы становятся собственностью Смоленской области. Ровно так же готовы взаимодействовать и по двум автоматическим пунктам весогабаритного контроля, - сказал на встрече с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским губернатор Алексей Островский.

Глава «Ростелекома» подтвердил намерения по сотрудничеству.

Ранее стало известно, что ветеранам дадут пожизненное право бесплатно разговаривать по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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