11 Март 2020 2020-03-11T08:26:42+03:00

Жители населенного пункта смогут попасть на большую землю не раньше, чем через несколько недель

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Весенний разлив реки отрезал смоленскую деревню от цивилизации: недосягаемой оказалась деревня Домашенка в Новодугинском районе. Видео доказательство, на котором путь преграждает огромное озеро, выложил в сеть смолянин Александр Новохатский, пишут местные СМИ.

По словам мужчины, ранее к деревне был сделан мост, но весной речка пошла в обход.

Автор видео говорит, что местные чиновники обещали решить вопрос этой весной, как сойдет вода. В настоящее время максимальная глубина достигает 60-70 см.

- У моста два коллектора. Их поставили и думали. Что вода будет пропускаться, но по факту река пошла в обход. И так каждый год ранней весной. На той стороне деревня Болшево, а на этой Домашенка, - комментирует автор видео.

ИСТОЧНИК KP.RU