Весенний разлив реки отрезал смоленскую деревню от цивилизации
Весенний разлив реки отрезал смоленскую деревню от цивилизации: недосягаемой оказалась деревня Домашенка в Новодугинском районе. Видео доказательство, на котором путь преграждает огромное озеро, выложил в сеть смолянин Александр Новохатский, пишут местные СМИ.
По словам мужчины, ранее к деревне был сделан мост, но весной речка пошла в обход.
Автор видео говорит, что местные чиновники обещали решить вопрос этой весной, как сойдет вода. В настоящее время максимальная глубина достигает 60-70 см.
- У моста два коллектора. Их поставили и думали. Что вода будет пропускаться, но по факту река пошла в обход. И так каждый год ранней весной. На той стороне деревня Болшево, а на этой Домашенка, - комментирует автор видео.
ИСТОЧНИК KP.RU