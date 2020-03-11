2020-03-11T09:46:56+03:00
Общество

В Смоленской области отремонтируют пять сельских домов культуры

В регионе продолжается реализация нацпроекта «Культура»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области отремонтируют пять сельских домов культуры. Фото: pixabay.com.В Смоленской области отремонтируют пять сельских домов культуры. Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области отремонтируют пять сельских домов культуры – Зимецкий в Духовщинском районе, Гусинский в Краснинском, Козловский в Рославльском, Субботниковский в Сычевском и Канютинский в Холм-Жирковском. Также региональным проектом предусмотрено строительство крытого павильона для проведения массовых мероприятий в поселке Каспля. Стоимость работ по капитальному ремонту и строительству составит более 34 млн рублей.

Отметим, в 2019-м в регионе удалось реконструировать и капитально отремонтировать семь объектов организации культуры. На это были направлены свыше 11 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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