Смолянин выплатил долг перед сыном, опасаясь остаться без прав на машину

11 Март 2020 2020-03-11T11:50:44+03:00

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Смолянин погасил долг перед сыном, опасаясь остаться без водительских прав, сообщает пресс-служба УФССП по региону. Сумма обязательств по алиментам составила около 50 тысяч рублей.

Отмечается, что первое время мужчина платил ребенку четвертую часть от своих доходов, но потом перестал с ним общаться и перечислять деньги. По решению суда должнику сначала запретили выезжать из страны, но это решение не побудило его вспомнить об обязательствах. И тогда приставы обратились в суд с заявлением о приостановлении действия его водительского удостоверения.

- Постановление было направлено по адресу проживания мужчины. После чего он в течение нескольких дней оплатил задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор, – сообщили представители ведомства.

Ранее отец заплатил алименты ради поездки заграницу. Мужчина долгое время не мог погасить долг перед своей 18-летней дочерью.

ИСТОЧНИК KP.RU