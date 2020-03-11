2020-03-11T11:50:44+03:00
Общество

Смолянин выплатил долг перед сыном, опасаясь остаться без прав на машину

Сумма обязательств по алиментам составила около 50 тысяч рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Смолянин погасил долг перед сыном, опасаясь остаться без водительских прав. Фото: УФССП России по Смоленской области.Смолянин погасил долг перед сыном, опасаясь остаться без водительских прав. Фото: УФССП России по Смоленской области.
Изменить размер текста:

Смолянин погасил долг перед сыном, опасаясь остаться без водительских прав, сообщает пресс-служба УФССП по региону. Сумма обязательств по алиментам составила около 50 тысяч рублей.

Отмечается, что первое время мужчина платил ребенку четвертую часть от своих доходов, но потом перестал с ним общаться и перечислять деньги. По решению суда должнику сначала запретили выезжать из страны, но это решение не побудило его вспомнить об обязательствах. И тогда приставы обратились в суд с заявлением о приостановлении действия его водительского удостоверения.

- Постановление было направлено по адресу проживания мужчины. После чего он в течение нескольких дней оплатил задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор, – сообщили представители ведомства.

Ранее отец заплатил алименты ради поездки заграницу. Мужчина долгое время не мог погасить долг перед своей 18-летней дочерью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленской области мужчина погиб при пожаре в жилом доме
Смолянин выплатил долг перед сыном, опасаясь остаться без прав на машину
В Смоленской области отремонтируют пять сельских домов культуры
Весенний разлив реки отрезал смоленскую деревню от цивилизации
В Смоленской области установят 137 комплексов фото-видеофиксации
В Смоленске задержали магазинных воров
В Смоленске произошло серьезное массовое ДТП на перекрестке
Смолян предупреждают о временном ограничении движения транспорта
В Смоленской области открывается сезон охоты
Смолянин до смерти забил жену 8 марта
В Смоленске ветеранам дадут право бесплатно разговаривать по телефону
В Холм-Жирковском проверили работу новой скважины и станции водоочистки
Грузовик с яблоками загорелся на ходу под Смоленском
В Смоленске и городах России пройдут пикеты по «делу Бахова»
В Смоленске отключат холодную воду в 26 домах и больнице
Две новые фальшивки достоинством в 5000 рублей нашли в Смоленске