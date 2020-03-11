В Смоленской области мужчина погиб при пожаре в жилом доме
В Смоленской области мужчина погиб при пожаре в жилом доме, сообщает пресс-служба регионального МЧС. ЧП произошло в 23.00 10 марта в деревне Черногубцево Гагаринского района.
Представители пресс-службы отмечают, что к моменту прибытия пожарных расчетов дом был охвачен огнем.
- Осложнял работу пожарных тот факт, что ближайший водоисточник для подвоза воды находился в полутора километрах от места происшествия, - отметили в ведомстве. - Дом полностью уничтожен. В ходе ликвидации пожара было обнаружено тело 70-летнего мужчины.
Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются, одной из основных рабочих версий специалисты рассматривают неосторожное обращение с огнем собственника.
Ранее в Смоленской области сгорел гараж с машиной внутри. Мужчина пытался самостоятельно справиться с огнем, но стихия оказалась сильнее.
ИСТОЧНИК KP.RU