2020-03-11T13:03:59+03:00
Происшествия

В Смоленской области мужчина погиб при пожаре в жилом доме

Быстро справиться с огнем спасателям не удалось из-за большого расстояния, на котором находился водоисточник для подвоза воды к месту ЧП
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области мужчина погиб при пожаре в жилом доме. Фото: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.В Смоленской области мужчина погиб при пожаре в жилом доме. Фото: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленской области мужчина погиб при пожаре в жилом доме, сообщает пресс-служба регионального МЧС. ЧП произошло в 23.00 10 марта в деревне Черногубцево Гагаринского района.

Представители пресс-службы отмечают, что к моменту прибытия пожарных расчетов дом был охвачен огнем.

- Осложнял работу пожарных тот факт, что ближайший водоисточник для подвоза воды находился в полутора километрах от места происшествия, - отметили в ведомстве. - Дом полностью уничтожен. В ходе ликвидации пожара было обнаружено тело 70-летнего мужчины.

Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются, одной из основных рабочих версий специалисты рассматривают неосторожное обращение с огнем собственника.

Ранее в Смоленской области сгорел гараж с машиной внутри. Мужчина пытался самостоятельно справиться с огнем, но стихия оказалась сильнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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