В Смоленске нашли крупный склад с контрафактным алкоголем
В Смоленске нашли склад с контрафактным алкоголем и задержали подозреваемого в незаконном хранении крупной партии немаркированной спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Обнаружено около 2,5 тонны спирта и более 60 тысяч бутылок алкоголя различных наименований,
Также полицейским удалось задокументировать несколько фактов сбыта фальсификата в торговые точки города.
Ранее под Смоленском был осужден поставщик алкоголя, отравивший двух женщин. Суд приговорил мужчину, ранее объявленного в международный розыск, к 6,9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU