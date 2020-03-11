11 Март 2020 2020-03-11T14:51:15+03:00

В Смоленске нашли крупный склад с контрафактным алкоголем. Фото: pixabay.com.

Полицейские задокументировали несколько фактов сбыта фальсификата в торговые точки города

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В Смоленске нашли склад с контрафактным алкоголем и задержали подозреваемого в незаконном хранении крупной партии немаркированной спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Обнаружено около 2,5 тонны спирта и более 60 тысяч бутылок алкоголя различных наименований,

Также полицейским удалось задокументировать несколько фактов сбыта фальсификата в торговые точки города.

Ранее под Смоленском был осужден поставщик алкоголя, отравивший двух женщин. Суд приговорил мужчину, ранее объявленного в международный розыск, к 6,9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU