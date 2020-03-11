В Смоленске ТЭЦ-2 ждёт обновление

11 Март 2020 2020-03-11T15:26:37+03:00

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Повышение эффективности работы теплоэнергетики Смоленска, а также дальнейшее снижение числа аварийных ситуаций обсудили в Москве губернатор Алексей Островский и генеральный директор ПАО «Квадра» Семён Сазонов.

Количество порывов на сетях этой тёплогенерирующей компании в областном центре в текущем отопительном сезоне значительно снизилось. Это стало возможным благодаря успешной реализации трёхстороннего соглашения между администрацией региона, администрацией Смоленска и компанией «Квадра».

Цель документа - увеличение объёма инвестиций, необходимых для ремонта и замены магистральных тепловых сетей, модернизации генерирующего оборудования, расширения парка спецтехники, а также усиления ремонтных бригад. Всего с 2016 года согласно достигнутым договорённостям компания направила на эти цели более 1 млрд руб.

Отдельной темой обсуждения стала актуализация схемы теплоснабжения Смоленска и развитие теплоэнергетического комплекса города. В частности, речь шла о модернизации ТЭЦ-2, которая работает с 1973 года и сейчас производит 85% тепловой энергии для централизованного теплоснабжения областного центра.

При содействии главы региона Алексея Островского Смоленская ТЭЦ-2 вошла в федеральную программу модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций «ДПМ-штрих», которая включает замену на станции двух турбоагрегатов. На реконструкцию и обновление оборудования ТЭЦ-2 направят около 5 млрд руб. В результате к 2025 году электрическая мощность станции должна увеличиться на 16%.

ИСТОЧНИК KP.RU