Рост количества заболевших гриппом и ОРВИ зафиксирован в Смоленске

11 Март 2020 2020-03-11T17:12:54+03:00

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В Смоленске снова выросло количество заболевших гриппом и ОРВИ, сообщают специалисты регионального Роспотребнадзора. Увеличение по сравнению с прошлой неделей составило почти 23 процента, в области – на 4,2. На Смоленщине болеют дети от 7 до 14 лет.

Отмечается, что на неделе с 2 по 8 марта вынужденные каникулы были введены в одной школе, частично в 24 классах 6-ти школ, в детских дошкольных образовательных учреждениях: в одном полностью и частично в 2-х группах одного учреждения. Врачи диагностировали у заболевших вирусы гриппа и ОРВИ.

В 2020 году руководство Роспотребнадзора по Смоленской области рекомендовало властям ввести карантин в городских образовательных учреждениях с 5 февраля. Соответственное постановление было опубликовано на сайте ведомства. Также рекомендовали прекратить проводить массовые, спортивные, культурные и другие мероприятия. Ограничительные мероприятия длились две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU