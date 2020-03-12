12 Март 2020 2020-03-12T08:36:14+03:00

Более тысячи фотографий героев собрали для панно в Смоленске. Фото: из архива администрации Смоленска.

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Более тысячи фотографий героев собрали для панно в Смоленске, сообщает комитет по информационной политике администрации города. В связи с активностью смолян, участвующих в акции, и большим потоком фотографий, сбор снимков продлен с 15 до 31 марта.

Стать участником проекта просто: необходимо принести фотографию героя в библиотеку, где ее оцифруют и вернут. Также родственникам предложат заполнить небольшую анкету.

Панно будет открыто в день освобождения Смоленска - 25 сентября – в Сквере Памяти героев напротив Вечного огня.

По задумке новая достопримечательность представляет собой конструкцию, состоящую из 3 частей. По центру - увеличенная фотография водружения Знамени Победы над Рейхстагом Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. По обеим сторонам от фотографии стена из гранитного камня, на которой выгравированы портреты участников войны, чья жизнь или боевой путь неразрывно связаны со Смоленщиной - солдатов, бывших малолетних узников, тружеников тыла, детей войны.

ИСТОЧНИК KP.RU