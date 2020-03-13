2020-03-13T10:41:54+03:00
Общество

В центре Смоленска пройдет третий «Парад для одного ветерана»

Автомобилистов предупреждают о запрете остановки и стоянки машин на бульваре Гагарина
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В центре Смоленска пройдет третий «Парад для одного ветерана». Фото: СУ СК РФ по Смоленской области.В центре Смоленска пройдет третий «Парад для одного ветерана». Фото: СУ СК РФ по Смоленской области.
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В центре Смоленска пройдет третий «Парад для одного ветерана». В связи с проведением акции будет запрещена остановка и стоянка транспорта с 11.30 до 15.00 13 марта от дома №7 до дома №9 по бульвару Гагарина.

Сотрудники городской администрации приносят автомобилистам извинения за доставленные неудобства.

Напомним, первый парад прошел во дворе дома в деревне Богородицкое, где проживает участник битвы за Ленинград Михаил Кугелев. Второй - в поселке Колодня для участника Великой Отечественной войны Михаила Горбачева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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