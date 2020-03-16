В Смоленске перенесли Фестиваль постных блюд

16 Март 2020 2020-03-16T11:35:51+03:00

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В Смоленске перенесли дату проведения Фестиваля постных блюд, сообщает пресс-служба региона. Конкурс состоится после 20 марта. О дате проведения Фестиваля «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщит дополнительно.

Напомним, праздник постной еды проводится в регионе ежегодно. Участники - благочиния и монастыри Смоленской епархии, организации и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере общественного питания (кафе и рестораны); учреждения среднего профессионального образования, обучающие поваров готовят меню, состоящее из постных закусок, салатов, основных блюд, выпечки, десерта и напитков, а жюри оценивает вкус, внешний вид и презентацию блюда.

ИСТОЧНИК KP.RU