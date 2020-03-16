16 Март 2020 2020-03-16T13:11:26+03:00

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В Смоленске государственный университет ушел на карантин, сообщает пресс-служба вуза. Решение принято 16 марта. Руководство вуза решило обезопасить студентов от возможного распространения коронавирусной инфекции в учебном заведении.

Отмечается, что вынужденные каникулы продлятся до особых распоряжений.

- Занятия будут проводится дистанционно. Все материалы, а также информация о формах и сроках промежуточной аттестации доступны обучающимся через личные кабинеты и по электронной почте. Студентам, проживающим в общежития, разрешено уехать домой или по желанию остаться в городе, - сообщили в пресс-службе вуза.

Ранее в Смоленской области усилили меры по противодействию коронавирусу. По данным на 14 марта, под наблюдением врачей находится 28 человек

ИСТОЧНИК KP.RU