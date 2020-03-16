Жители трех улиц в Смоленске останутся без холодной воды
Жители трех улиц в Смоленске останутся без холодной воды, сообщает комитет по информационной политике администрации города. 17 марта «Горводоканал» проведет ремонтные работы. С 09.30 будут прекращена подача воды по следующим адресам: ул. Рыленкова, 5, 5а, 7, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 11б, 11в, 13а (детский сад «Россияночка»), ул. Попова, 34, 36, 36а (школа № 31), 38, 38б, ул. 25 Сентября, 62.
Сотрудники муниципального предприятия обещают обеспечить бесперебойный подвоз воды. Заказать водовоз можно по телефонам: 38-18-50, 70-50-61.
Точное время возвращения подачи воды не сообщается.
Ранее "КП" сообщала о крупном отключении горячей воды. С 16 по 20 марта в теплопунктах пройдут профилактические работы.
ИСТОЧНИК KP.RU