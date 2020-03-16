16 Март 2020 2020-03-16T17:19:55+03:00

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В Смоленске полицейский спас ребенка из горящего дома: инспектор ДПС Александр Корсаков прикрыл лицо ребенка мокрой тряпкой и через окно спустил стоявшим внизу соседям.

Инцидент произошел в Дорогобуже.

- Инспектор дорожно-патрульной службы 2-го взвода отдельной роты ДПС по обслуживанию города Смоленска лейтенант полиции Александр Корсаков в выходной день вместе с семьёй поехал к родственникам в Дорогобуж. Войдя в квартиру к родным, Александр вскоре почувствовал запах гари. Коридор многоквартирного двухэтажного дома быстро заволокло дымом. Александр выскочил на улицу и увидел женщину, которая плакала и говорила, что в квартире на втором этаже остался ребенок. Полицейский уточнил, в какой именно квартире, и, взяв мокрую тряпку, побежал наверх, - рассказали сотрудники пресс-службы УМВД по региону.

Ребенок находился в комнате на диване и плакал от страха. Мужчина быстро взял ребенка, из пледа соорудил узел, в который поместил ребенка, вылез из окна на трубу и аккуратно спустил малыша на руки стоявшим внизу соседям, а затем сам спрыгнул на землю.

Ранее в Смоленской области пожарные спасли женщину из горящей квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU