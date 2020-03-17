2020-03-17T11:03:34+03:00
Общество

Акция «Забота» состоялась в Холм-Жирковском районе

Активисты проекта привезли книги библиотеке Игоревского сельского поселения и подарки для местных семей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Акция «Забота» состоялась в Холм-Жирковском районе. Фото: smolensk.er.ru.Акция «Забота» состоялась в Холм-Жирковском районе. Фото: smolensk.er.ru.
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В библиотеку поселка Игоревская Холм-Жирковского района «Забота» приезжает во второй раз. Среди привезенных книг большое количество детской литературы, которой тут так не хватает.

Направление «Забота» в рамках проекта Партии «Единая Россия» «Крепкая семья» направлено на помощь малообеспеченным семьям, одиноким и пожилым жителям сельской местности. Активисты оказывают не только гуманитарную помощь, но и социокультурную. В некоторых деревнях местным жителям показывают мастер-классы, знакомят с искусством.

Акция «Забота» состоялась в Холм-Жирковском районе. Фото: smolensk.er.ru.

Акция «Забота» состоялась в Холм-Жирковском районе. Фото: smolensk.er.ru.

«Нашей библиотеке примерно 65 лет. Здесь около 18000 книг. Детской литературы мало, поэтому мы всегда рады, когда нам ее привозят», - рассказала сотрудник учреждения Наталья Бунькова. – В наших стенах для школьников регулярно проводятся мероприятия, мастер-классы, выставки. Подаренные книги позволят детям узнать много интересного, познакомят с новыми авторами и героями. Мы благодарны акции «Забота» за помощь и поддержку!»

Стоит сказать, что акция находит отклик у многих неравнодушных людей. В прошлом году отряд бойцов привез с собой на Вахту Памяти книги, чтобы подарить их сгоревшей в Сычевском районе библиотеке. Учреждению было передано около 300 экземпляров литературы.

«В нынешнее время многие перешли на гаджеты. Интернет стал заменять словарь, и кажется, что книга уже не востребована. Как раз в глубинке, вдалеке от больших городов, все-таки видно, как население нуждается в книгах. И мы готовы ими поделиться, - отметила руководитель партийного проекта «Забота», депутат Смоленской областной Думы от «Единой России» Нина Куликовских. – Не случайно в Игоревской библиотеке мы оказались во второй раз. Люди здесь заинтересованы в литературе и всегда с большим желанием принимают участие в культурно-досуговых мероприятиях, которые проходят в стенах библиотеки».

Позже состоялась встреча с малообеспеченными семьями. Активисты проекта вручили подарки родителям и детям. Завершился день совместным чаепитием и концертом от местных школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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