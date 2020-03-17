2020-03-17T11:10:55+03:00
Происшествия

В Смоленске разыскивают свидетелей смертельного наезда на пешехода

70-летнюю женщину сбили за «зебре» на улице Николаева
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске разыскивают свидетелей смертельного наезда на пешехода. Фото: из архива издания.В Смоленске разыскивают свидетелей смертельного наезда на пешехода. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске разыскивают свидетелей смертельного наезда на пешехода: утром 3 марта на «зебре» у дома №63 на улице Николаева 70-летнюю женщину сбил водитель «Хонды», сообщает пресс-служба УМВД по региону. Старушка получила тяжелые травмы и была госпитализирована в Красный Крест, где позднее скончалась.

Полицейские просят очевидцев ДТП оказать содействие следствию и сообщить имеющуюся информацию по телефону: 8 (4812) 77-46-42.

Ранее молодой парень и ребенок погибли при пожаре в Смоленской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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