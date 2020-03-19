19 Март 2020 2020-03-19T10:33:00+03:00

Электронные карты появятся во всех школах Смоленска. Фото: из архива администрации Смоленской области.

На первом этапе школьники будут питаться «по пропускам» в столовых

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Электронные карты появятся во всех школах Смоленска, сообщает городская администрация. Такое поручение дал глава региона Алексей Островский мэру Андрею Борисову.

Отмечается, что на первом этапе дети будут питаться «по пропускам» в столовых, затем на входах в учреждения установят турникеты.

В настоящее время проекты реализовываются в пяти школах - №40, 29, 32, 33 и 37.

ИСТОЧНИК KP.RU