Электронные карты появятся во всех школах Смоленска
На первом этапе школьники будут питаться «по пропускам» в столовых
Электронные карты появятся во всех школах Смоленска. Фото: из архива администрации Смоленской области.
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Электронные карты появятся во всех школах Смоленска, сообщает городская администрация. Такое поручение дал глава региона Алексей Островский мэру Андрею Борисову.
Отмечается, что на первом этапе дети будут питаться «по пропускам» в столовых, затем на входах в учреждения установят турникеты.
В настоящее время проекты реализовываются в пяти школах - №40, 29, 32, 33 и 37.
ИСТОЧНИК KP.RU