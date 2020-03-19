2020-03-19T11:42:13+03:00
Общество

Смолян просят отчитаться о доходах

Первый срок ограничен 30 апреля 2020 года
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолян просят отчитаться о доходах. Фото: УФНС России по Смоленской области.Смолян просят отчитаться о доходах. Фото: УФНС России по Смоленской области.
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Налогоплательщики, обязанные декларировать свои доходы либо рассчитывающие получить имущественный или социальный вычет, должны представить в налоговые органы по месту жительства декларацию по форме 3-НДФЛ. Причем, если вторая категория налогоплательщиков может сделать это в любой день года, то для первой срок ограничен 30 апреля 2020 года, напоминают сотрудники УФНС России по Смоленской области.

В категорию обязанных отчитаться о полученных доходах попадают индивидуальные предприниматели, нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой, которые применяют общеустановленную систему налогообложения. Задекларировать доходы также обязаны граждане, получившие доходы от продажи имущества, находившегося у них в собственности меньше минимального срока владения, в виде разного рода выигрышей, по договорам гражданско-правового характера, например, от сдачи имущества в аренду.

Подать налоговую декларацию налогоплательщики могут лично, через представителя, по почте (с описью вложения), через многофункциональные центры. Однако удобнее всего отчитаться о полученных доходах по форме 3-НДФЛ посредством электронного сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», подписав ее усиленной неквалифицированной электронной подписью. В таком случае полностью исключается необходимость личного посещения налоговой инспекции.

В связи с отменой проведения семинаров для налогоплательщиков по причине эпидемиологической обстановки УФНС России по Смоленской области рекомендует всю необходимую информацию уточнять на сайте www.nalog.ru в рубриках «Представление декларации о доходах» и «Получение налогового вычета» в разделе «Физические лица» или по телефону Контакт – центра 8-800-222-2222. Для заполнения декларации рекомендуется использовать специальную программу, размещенную на сайте ФНС России в разделе «Программные средства «Декларация».

ИСТОЧНИК KP.RU

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