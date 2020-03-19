19 Март 2020 2020-03-19T11:56:50+03:00

Мужчина получил ожоги при тушении своего дома в Рославле. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

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Мужчина получил ожоги при тушении своего дома в Рославле, сообщает пресс-служба регионального МЧС. ЧП произошло в 10.40 18 марта на улице Советская.

Увидев огонь в доме, хозяин жилья бросился тушить пламя, но оно быстро перешло на соседнюю квартиру. Справиться со стихией удалось прибывшим пожарным расчётам.

Жилье повреждено по всей площади, сгорела крыша. Мужчина госпитализирован. Специалисты выясняют причину случившегося, также устанавливается ущерб.

Ранее под Смоленском пожарные спасли зайчонка при тушении сухой травы. В попытках найти спасение уставший зверек с обгоревшей шерсткой метался из стороны в сторону, но огнеборцу удалось его поймать.

ИСТОЧНИК KP.RU