2020-03-19T15:08:56+03:00
Общество

В Смоленске полицейский помог женщине с детьми из горящей машины

Сотрудник ГИБДД Денис Зайцев перекрыл движение, чтобы убрать сломавшийся автомобиль с дороги
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске полицейский помог женщине с детьми из горящей машины. Фото: ВКонтакте.В Смоленске полицейский помог женщине с детьми из горящей машины. Фото: ВКонтакте.
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В Смоленске полицейский помог женщине с двумя детьми из горящей машины, сообщает жительница столицы региона в соцсетях. Инцидент произошел накануне на улице Верхний Волок. По время подъема в горку машина автоледи задымилась. Растерявшаяся женщина попросила ехавшего сзади мужчину о помощи, но тот даже не открыл окна.

- На мое счастье следом за ним стояла машина ДПС и без замедления инспектор сразу пришел мне на помощь, - пишет смолянка. – Полицейский перекрыл движение, чтобы убрать авто с проезжей части. Также в процессе подключились еще два помощника.

Женщина поблагодарила мужчин за то, что не остались равнодушными и быстро сориентировались в сложной ситуации.

Ранее сотрудник Пожарно-спасательного центра спас зайчонка из огня. Зверь метался по горящей траве и рисковал погибнуть. Теперь малыш будет восстанавливаться от шока в семье пожарного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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